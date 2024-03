Le indagini di Lolita Lobosco 3 | il cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 4 marzo 2024) Unpressoché identico a quella della stagione scorsa, quello de Ledi3, la terza stagione della fortunata di fiction con Luisa Ranieri e tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, che torna in onda da lunedì 4 marzo 2024 su Raiuno. L’attrice napoletana torna a vestire i panni della Vicequestore di Bari, così come anche gli altri interpreti visti nelle stagioni precedenti tornano a dare volto ai propri personaggi. Tra loro, però, non ci sarà Filippo Scicchitano. L’interprete di Danilo non fa infatti parte della nuova stagione, dal momento che il suo personaggio si è trasferito in Svezia. Una novità è invece l’arrivo di Daniele Pecci, interprete di Leon, personaggio che farà battere il cuore alla protagonista. Luisa Ranieri èVicequestore di Bari ...