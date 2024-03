Inter | tre recuperi per il Genoa Le ultime sugli infortunati – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’ha recuperato pienamente Davide Frattesi e Francesco Acerbi. Simone Inzaghi è fiducioso sulle condizioni dei suoi giocatori, gli ultimi aggiornamenti dal Corriere dello Sport. INFORTUNI – Davide Frattesi, Francesco Acerbi e anche Marcus Thuram si sono allenati in gruppo negli ultimi giorni, il francese già da sabato. Sicuramente l’attaccante dell’farà uno spezzone di gara contro il, mentre per gli altri due la situazione è da valutare nel corso della partita. Hakan Calhanoglu invece non ha ancora recuperato pienamente dal suo infortunio: il turco tornerà a Bologna per aggiungere minuti alle gambe in vista dell’impegno di Champions League con l’Atletico Madrid. Il numero 20 verrà sostituito per la terza volta di fila da Kristjan Asllani, che ormai ha preso le chiavi del centrocampo dell’. ...