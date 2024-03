Hyundai Ioniq 5 | con il restyling aumentano tecnologia e autonomia

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’aggiornamento dedicato all’elettrica coreana porta in dote un design affinato, tecnologie inedite e batterie più prestanti

Qual è il prezzo della Hyundai Ioniq 5? La più potente della casa automobilistica giapponese. Scopriamo tutti i dettagli in questa news ... (tuttotek)

(Adnkronos) – Hyundai IONIQ 5 N, primo modello completamente elettrico ad alte prestazioni del brand N, è ora ordinabile in Italia. IONIQ 5 N è offerta ... (periodicodaily)

La Hyundai Ioniq 5 si aggiorna al 2024, fra le novità anche una batteria più grande: Arrivata in Italia nel 2021, la Hyundai Ioniq 5 ha rappresentato un vero e proprio spartiacque per il marchio sudcoreano, che ha presentato un’elettrica ingegnerizzata da zero con una piattaforma ad ...auto.everyeye

Hyundai Ioniq 5 2024: l’elettrica si aggiorna. Debutta la nuova versione N Line: Hyundai ha annunciato il debutto ufficiale della nuova Hyundai Ioniq 5 2024 assieme alla nuova versione N Line. Scopriamo insieme le novità introdotte.hdmotori

La Hyundai Ioniq 5 si rinnova con il restyling: Batterie più potenti, stile leggermente rinnovato e più tecnologia per la Hyundai Ioniq 2024, in arrivo in Italia verso metà anno ...msn