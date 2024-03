Guardare Napoli-Juve è una forma di resistenza civile | ci si sottrae alla Ferragni da Fazio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 4 marzo 2024) FALLI DA DIETRO – COMMENTI27° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24 Aiutami antus non è mai una partita come un’altra. E’ sempre una indescrivibile emozione. Per il tifoso è assimilabile a un panorama mozzafiato, a un dolce disorientamento. Aiutami a. Affioramente – forse impropriamente, forse in modo sproporzionato, ma come si fa a governare le suggestioni quando rimbalzano – un guizzo di Eduardo Galeano. Il racconto di quel bambino rapito dallo stupore, quando per la prima volta vide il mare. Stava al di là delle alte dune, in attesa. Quando padre e figlio, dopo un lungo cammino raggiunsero finalmente quei culmini di sabbia, il mare esplose davanti ai loro occhi. E fu tanta l’immensità del mare, e tanto il suo fulgore, che il bimbo restò muto di ...