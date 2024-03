Gaza | pressing Usa su Israele Harris | Subito cessate il fuoco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tel Aviv, 3 mar. (Adnkronos) - "Deve esserci un immediatoil, visto l'altissimo livello di sofferenza a". E' la posizione di Kamala, vicepresidente degli Stati Uniti, in un comizio a Selma, in Alabama. "Hamas dice di volere unil. Bene, c'è un accordo sul tavolo. Come abbiamo detto, Hamas deve dire sì all'intesa" con. "Arriviamo ad unil, riportiamo gli ostaggi dalle loro famiglie e garantiamo immediato sollievo alla popolazione di", dice la numero 2 dell'amministrazione. "Il governo israeliano deve incrementare in maniera significativa il flusso di aiuti. Non ci sono scuse", aggiunge., nella giornata di lunedì, dovrebbe ...