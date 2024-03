È morto il tifoso soccorso in Athletic Bilbao-Atletico Madrid | la gara era stata interrotta al 34′

(Di lunedì 4 marzo 2024) L'improvviso malore durantein Copa del Rey di giovedì è risultato fatale per un77enne colpito da ictus. Laeraper permettere i soccorsi. Poi la corsa in ospedale, inutile: il decesso è avvenuto sabato sera.

La partita Granada-Bilbao , valida per la giornata del campionato spagnolo, è stata sospesa definitivamente sul risultato di 0-1. Il motivo? Un tifoso sugli ... (calcioweb.eu)

Un Tifoso è morto in Spagna per un malore improvviso durante la partita di campionato tra Granada e Athletic Bilbao . L'uomo ha avuto un arresto ... (ilgiornaleditalia)

Sugli spalti della partita di League One, in Inghilterra, tra Bolton e Cheltenham, un signore di 71 anni ha perso la vita È arrivata una bruttissima notizia ... (cityrumors)

