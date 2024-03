“Casalino miserabile gay” | l’attacco omofobo del “re delle bancherelle di Roma” VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 4 marzo 2024) Pubblicato il 4 Marzo, 2024 “Oggi ci hanno fatto la multa a Piazzale Flaminio per due metri quadri di banco perché, queldi, perché non si può dire che è fr…o, però si può dire gay, tutti i giorni telefona ai vigili urbani per farci fare i verbali”. Così Augusto Proietti. “Ma chi è ‘sto? Oggi (i vigili, ndr) ci hanno detto che i furgono, che parcheggiamo lì da trent’anni, non li possiamo parcheggiare più perché adanno fastidio, e tocca metterli sul Lungotevere a tre chilometri e se serve una cosa che è rimasta sul furgone a tre chilometri, chi ci va? Adesso io faccio una denuncia alla Procura della Repubblica a questo pezzo di m…a”, continua con questi terminiin un...