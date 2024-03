Alessia Mancini | il dolore più grande della sua vita | drammatico racconto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ildiin merito ad un periodo complicatosua: parole davvero toccanti che hanno scosso il pubblico., conduttrice televisiva e showgirl nata a Marino in provincia di Roma nel 1978, ha debuttato in TV nel 1994 nel corso del programma non è la Rai di Gianni Boncompagni. Per un annetto, precisamente da settembre 1997 a maggio 1998, è stata insieme a Marina Graziani la velina di Striscia la Notizia. Ildiin merito ad un periodo complicatosua- (Credit: Instagram @) – (Cityrumors.it)La sua avventura a Striscia la Notizia sarebbe dovuta continuare anche ...