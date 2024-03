Alessandro Cattelan pensa al concerto di Sanremo 2025 a Domenica In

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nel corso della sua apparizione aIn di3 marzo,discute della possibilità di ospitare il Festival di, sottolineando il significato dell’evento e la sua disponibilità ad accettare la sfida se avvicinato. Speculazioni su, ospite di Mara Venier aIn, risponde alle indiscrezioni riguardanti un suo potenziale ruolo di conduttore del Festival di, affermando: “Non ne so nulla, ma stiamo parlando di un’istituzione. Se chiamami, ti risponderò subito.” Esprimendo la sua ammirazione per l’evento iconico,sottolinea la grandezza ...

Dopo il no di Amadeus a fare il sesto Sanremo consecutivo, è ormai caccia all’erede del direttore artistico che ha rinnovato il Festival. Tanti i nomi sul ... (tpi)

Amadeus ha confermato che non sarà lui a condurre il prossimo Festival di Sanremo . Da settimane è aperto il toto-nomi sul successore di Ama e sul web e la ... (biccy)

Alessandro Cattelan ospite di Domenica In commenta la notizia che lo vede tra i papabili sostituti di Amadeus nella prossima edizione di Sanremo , nel 2025 : ... (fanpage)

Il suo nome circola con insistenza per il dopo Amadeus, Alessandro Cattelan a Domenica In apre le porte alla conduzione di Sanremo L'articolo Sanremo 2025 , ... (novella2000)

Domenica In, Cattelan dice sì a Sanremo: ma il pubblico è diviso: Incalzato da Mara Venier, Alessandro Cattelan ha parlato di una possibile conduzione di Sanremo 2025: dettagli ...gossipetv

Alessandro Cattelan a Sanremo 2025 "Lo farei per mia nonna, ma io volevo fare il calciatore": Alessandro Cattelan a Domenica In non ha chiuso le porte all'ipotesi di una sua conduzione di Sanremo 2025, nel caso, ovviamente, che gli venga offerta dalla Rai. Il suo nome è uno di quelli usciti ...gazzetta