Medio Oriente | Israele non va al Cairo per la trattativa su tregua e prigionieri | da Hamas solo risposte parziali

(Di domenica 3 marzo 2024)ha inoltrato dal" edha deciso di non inviare una delegazione in Egitto. Lo riferiscono i media israeliani, che parlano di «un clima di crisi» riguardo alle trattative per lo scambio dei. Una fonte politica, citata dalla radio pubblica Kan, ha affermato che «non recede dalle sue richieste assurde e non fornisce. Finchè non avremo...

Una guerra a distanza, che in Medio Oriente coinvolge anche il Libano . Abdallah Bou Habib, il ministro degli Esteri uscente, in una intervista trasmessa dalla ... (ilmattino)

Manifestazione per il popolo palestinese a Siracusa, presente anche il M5S: La referente del gruppo territoriale, Cristina Merlino, alcuni attivisti ed il deputato regionale Carlo Gilistro, hanno partecipato al momento pubblico di riflessione sulla necessità di arrivare ad un ...siracusanews

Medio Oriente, tregua più lontana. Israele: «Non andiamo al Cairo a trattare». Il Papa: «Così si vuole costruire la pace»: Negoziati sempre più in salita, e rischia di sfumare in Medio Oriente la tregua che in mattinata sembrava possibile «entro 24-48 ore». Israele ha deciso di non mandare suoi rappresentanti al Cairo, ...unionesarda

Media: "Hamas non consegna la lista di ostaggi, Israele non partecipa ai negoziati". LIVE: Paghiamo un retaggio culturale, un 'antimilitarismo' diffuso". Sale la tensione in Medio Oriente "dal primo giorno abbiamo avuto sempre una posizione coerente: siamo stati i primi a portare aiuti ...tg24.sky