Maiali geneticamente modificati presto in tavola | sono resistenti a un virus suino

(Di domenica 3 marzo 2024) Il nostro modo di mangiare cambierà radicalmente nel corso delle prossime generazioni. Anno dopo anno, infatti, le notizie che interessano il mondo della cucina, così come ovviamente quello delle coltivazioni e degli allevamenti, vanno sempre più in questa direzione. Un cambiamento necessario per offrire una mano al pianeta e, dunque, a noi stessi. Al tempo stesso, però, si annuncia una trasformazione che avrà ripercussioni su un enorme e cruciale ambito economico e lavorativo (per non parlare della questione culturale sollevata da tanti). Il dibattito è stato arricchito di recente dall’introduzione del tema dei. In agricoltura la questione è ormai vecchia, ma se si parla di animali c’è tanto di cui parlare. Fino a poco tempo fa, infatti, non esistevano animali rientranti in questa futuristica categoria ...