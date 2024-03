Il giallo della morte della giornalista Patrizia Nettis | oggi fiaccolata a Fasano | “Verità e giustizia”

Tragico epilogo per la storia di Antonella Di Massa, una donna di 51 anni di Ischia scomparsa nel nulla lo […] (perizona)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni ... (noinotizie)

I Diffidati di Monza-Roma : ecco chi sono i giallorossi a rischio squalifica in vista del prossimo match contro la Fiorentina . Ci sono tre giocatori in forza ... (sportface)

Pandina, la serie speciale che celebra l'estensione della produzione italiana: All'interno dell'abitacolo la Pandina si distingue per una nuova fascia della plancia verniciata di bianco e inediti sedili con monogramma e logo dedicato in rilievo con doppie cuciture gialle, ...msn

Cosa posso fare di più per la pace: La giovane Arianna ha letto con grande pathos la poesia del poeta camerunense Ndjock Ngana: Il sangue: «Chi può versare/ Sangue nero/ Sangue giallo/ Sangue bianco/ Mezzo ... Si srotola la lunga ...cittanuova

Torino Fiorentina, espulso Juric, giallo a Italiano: Il tecnico della Fiorentina ha protestato nei confronti dell’arbitro ... Marchetti ha poi mostrato il giallo ad entrambi i tecnici e per Juric si trattava del secondo in partita. Accomodatosi in ...calcionews24