(Di domenica 3 marzo 2024)- e- da unin. Protagoniste della vicenda duedi 21 e 23 anni. Stavano passando il sabato notte in allegria in un locale a...

Due ragazze sono state soccorse nella notte in una discoteca in zona Flaminio. Le giovani hanno riferito di essere state ferite con un oggetto appuntito mentre ... (gazzettadelsud)

Tragedia sulla Statale: Tre Vittime e Due Feriti in un Incidente Frontale / Identificati i Coinvolti: mentre Stefania Del Borrello è rimasta gravemente ferita e è stata trasportata in ospedale per ricevere cure immediate. Il figlio del ristoratore e Claudia Marchesani, figlia del conducente della Jeep ...abruzzo24ore.tv

Frontale a Galtellì, un’auto si ribalta: Ferite madre e figlia: Madre e figlia, di nazionalità estera, sono rimaste Ferite dopo che l'auto sulla quale viaggiavano si è scontrata con una utilitaria, con a bordo due coniugi di Irgoli. Questi ultimi sono usciti ...unionesarda

Ferite mentre ballano in discoteca a Ponte Milvio: «Colpite da un oggetto appuntito nella folla». Due ragazze medicate in ospedale: Colpite - e Ferite - da un oggetto appuntito mentre ballano in discoteca. Protagoniste della vicenda due ragazze di 21 e 23 anni. Stavano passando il sabato notte in allegria in un locale a Ponte ...ilmessaggero