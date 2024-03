Si dimette il presidente dell’Anpi Roberto Cenati per contrasti nell’associazione | “A Gaza non è genocidio”

(Di sabato 2 marzo 2024) Dopo tredici anni siildell'Anpi Milano: la decisione sarebbe legata al suo disaccordo con l'utilizzo da parte dell'associazione della parola "genocidio" per definire quello che sta accadendo nella Striscia di

“ bagno di sangue , ma non genocidio” . Roberto Cenati , presidente dell’Anpi di Milano dal 2011, si è dimesso in dissenso con l’Associazione nazionale . Alla base ... (ilfattoquotidiano)

(Adnkronos) – Roberto Cenati, da 13 anni alla guida dell' Anpi provinciale di Milano , questa mattina ha annunciato le sue dimissioni in polemica con la ... (periodicodaily)

In disaccordo con l'associazione nazionale, Roberto Cenati ha preferito abbandonare il ruolo che ricopriva dal 2011 (ilgiornale)

"Quello di Israele è genocidio", "Non è vero". Terremoto all'Anpi: si dimette il presidente milanese: Quel termine, "genocidio", utilizzato per definire l'azione militare condotta dall'esercito israeliano nella striscia di Gaza e i numerosi morti tra la pololazione civile proprio non gli andava giù, a ...msn

Anpi Milano, presidente si dimette: "Non sono d'accordo con linea nazionale su Palestina": "Non sono d'accordo sulla linea dell'Anpi nazionale che il 9 marzo farà una manifestazione nazionale con la Cgil in cui ha inserito anche l'espressione 'impedire il genocidio'. 'Genocidio' è diventato ...adnkronos

"Quello in Palestina non è genocidio": si dimette Roberto Cenati, presidente Anpi Milano: Addio Anpi. Roberto Cenati, presidente dell'Anpi, si è dimesso dal suo ruolo, che occupava dal 2011. Il motivo del passo indietro da numero uno della sezione milanese dell'associazione nazionale ...milanotoday