Premier League | Nunez lancia il Liverpool al 99° | rimonta Tottenham | pari Chelsea LIVE | Aston Villa in vantaggio

Le Formazioni ufficiali di Brentford-Chelsea , match valevole per la ventisettesima giornata di Premier League 2023 / 2024 . Sfida cruciale per entrambe le ... (sportface)

Premier League - Vittorie per West Ham, Fulham, Newcastle, Liverpool e Tottenham: Sono terminate le sfide del pomeriggio di Premier League. Vittorie per West Ham, Fulham, Newcastle, Liverpool e Tottenham, pari per il Chelsea, ko il Brighton.napolimagazine

Nunez al 98' e il Liverpool conserva la vetta. De Zerbi ko: I Reds vincono all'ultimo respiro contro il Nottingham. Il Brighton cade 3-0 a casa del Fulham e vede l'Europa allontanarsi ...tuttosport

Niente cartellino Blu! L'IFAB non porta avanti la proposta dopo il no della FIFA e la bocciatura di diversi allenatori: CALCIO - Sembrava tutto fatto per il cartellino e le espulsioni a tempo anche nel calcio come già accade nel rugby e nell'hockey su ghiaccio. L'IFAB era pronta ...eurosport