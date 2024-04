Napoli | scopri la bellezza della Certosa e del Museo di San Martino

Cosa fare a Napoli, eventi da venerdì 19 a domenica 21 aprile. scopri il programma ricco di appuntamenti nel weekend a Napoli e in Campania: visite guidate, mostre, teatro, concerti, le ultime novità del cinema e tanto altro. Per questo weekend sono previsti numerosi eventi a Napoli e in ... (2anews)

Negli ultimi anni, Napoli ha vissuto una rinascita che sta catturando l’attenzione di visitatori da tutto il mondo. La città, celebrata da sempre per la sua ricca storia e cultura, è una destinazione ideale per i soleggiati weekend primaverili. In vista anche dei prossimi ponti, nell’articolo ... (termometropolitico)