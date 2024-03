Il surriscaldamento globale? Dipende dalla meccanica quantistica!

(Di sabato 2 marzo 2024) Un nuovo studio mette in evidenza come la risonanza di Fermi nella molecola di CO2 aumenti di molto il suo forzante radiativo L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Il 2023 ha segnato il record come l’anno più caldo mai registrato sulla Terra, includendo gli oceani globali dove i record sono caduti uno dopo l’altro. La ... (newsnosh)

Smog, D’Amato (Aipo): "Con Pm 2.5 in città più a rischio salute bambini e over 65": 'Nei piccoli favorita asma bronchiale, in fumatori e anziani con bronchite cronica Bpco e insufficienza respiratoria. Consigliabile Ffp2 all’aperto' ...adnkronos

Primavera in anticipo con il febbraio più caldo di sempre: cosa succede nel mondo, le anomalie dal Giappone al Messico: Il dibattito intorno alla crisi climatica e a come affrontarla si fa progressivamente più "caldo" e le conseguenze del riscaldamento globale sono sempre più spesso sotto ...leggo

Cortina. Alberi secolari abbattuti per la nuova pista da bob, il Cai non molla. Simico replica: «Provvederemo noi a piantarne 12 mila»: Il Comitato scientifico fa quindi riferimento ai cambiamenti climatici, al riscaldamento globale, invitando a perseguire nuove modalità di frequentazione e valorizzazione del territorio e ...ilgazzettino