Il premier spagnolo Sanchez | “L’estrema destra mette in pericolo l’anima dell’Europa Noi offriamo speranza | loro paura”

(Di sabato 2 marzo 2024) “L‘animaè in, spetta a noi socialdemocratici sconfiggere questi nemici e assicurare che l’Europa possa progredire nella giusta direzione”. È l’allarme lanciato dalPedro, sul palco del Congresso del Partito socialista europeo (Pse) in corso a Roma, parlando del rischio dell’avanzata dele avvertendo che “tutti i progressi conseguiti sono in”. “Noiladdove gli altri offrono, il tempo ci darà ragione. La socialdemocrazia non è solo un movimento politico, un’ideologia, ma significa credere nel cambiamento, credere che nonostante tutte le difficoltà e le sfide la nostra società può essere più sostenibile e ...

Pse: lungo colloquio Schlein-Sanchez a margine congresso a Roma: Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Lungo faccia a faccia fra la segretaria del Pd, Elly Schlein, e il premier spagnolo Pedro Sanchez a margine dei lavori del congresso del Pse alla Nuvola a Roma.lanuovasardegna

Al via il Congresso elettorale del Pse L'Europa che vogliamo: Tutto pronto nella Nuvola dell'Eur per il via al Congresso elettorale del Partito socialista europeo "L'Europa che vogliamo". I lavori si apriranno con il discorso del presidente del Pse, Stefan Löfve ...ansa

