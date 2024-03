Gaza | Hamas | bilancio della strage per aiuti sale a 115 morti

Hamas ha annuncia to su Telegram la morte di 7 ostaggi israeliani «in seguito a un bombardamento sionista», rendendo noti per ora i nomi di 3 dei 7: Haim ... (ilsole24ore)

Hamas ha annunciato la morte di 7 ostaggi israeliani "in seguito a un bombardamento israeliano", rendendo noti per ora i nomi di tre dei sette: Haim Gershon ... (liberoquotidiano)