Francesco Francia | adesso spazio ai sogni Venturelli | Siamo solidi e c’è entusiasmo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) "L’espressione ‘non pos’ non è nel mio vocabolario". Computi e statistiche alla mano, è il presidente della PrevenAndreaa tirare le prime somme di una stagione che per il club di Zola Predosa sta esprimendo tantissimo: secondo posto della prima squadra nel girone A di serie C e un’organizzazione capillare che ha permesso di lanciare nel quinto campionato italiano i giocatori del vivaio. Domani alle 18 inizia la mini-fase a orologio, che vedrà i biancoblù impegnati sul campo della capolista Scandiano, prima di ricevere Castelnovo ne’ Monti. Presidente, come stanno andando le cose dopo 6 anni dal suo insediamento? "estremamente contenti, dai nuovi innesti ai risultati. È una squadra che in poco tempo ha trovato una quadratura diversa, sia difensivamente ...