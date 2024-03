Fermana | ecco lo scontro diretto con l’Olbia | Tifosi aiutateci | chi mugugna vada al cinema

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 2 marzo 2024)-Olbia: vita, morte o sopravvivenza. I gialloblù scelgono la via della precauzione: "Non sarà il match decisivo". E forse è vero. La classifica, nonostante tutto, obbliga a pensare positivo. Arrivare a un match del genere con questa situazione qualche settimana fa era impensabile. Anzi, i punti di distanza dai sardi potevano anche essere meno con un po’ di cinismo in più. Comunque, il gruppo è sano e vivo, la squadra è carica e l’ambiente si è ricompattato attorno a lei. Sfide del genere, che siano per le salvezze o qualcosa di più grande, fanno ribollire il Recchioni. Mister Stefano Protti lo sa bene, quel calore lo sta facendo rivivere ai suoi giocatori. L’allenatore, alla vigilia della partita, ha presentato così la gara che può valere una stagione: "Partita importante. Dobbiamo cercare di farla con la miglior condizione fisica ma soprattutto mentale. ...