Enel | partnership per le rinnovabili Accordo da oltre un miliardo di euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Sviluppo di progetti di batterie e impianti a cielo aperto In Italia:ha siglato ieri, attraverso la controllataItalia, unacon Sosteneo, gestore di investimenti specializzato in progetti infrastrutturali greenfield, legati alla transizione energetica. L’prevede l’acquisizione, da parte di Sosteneo del 49% del capitale sociale diLibra Flexsys, società interamente posseduta daItalia, a fronte di un corrispettivo al closing pari a circa 1,1 miliardi diLibra Flexsys nasce con l’obiettivo di sviluppare e gestire un portafoglio di progetti costituito prevalentemente da Battery Energy Storage Systems (BESS), e comprende 23 progetti di stoccaggio di energia a batteria per una capacità totale pari a ...