Berrettini | colpo di scena | pace fatta | di nuovo insieme

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 2 marzo 2024), sono did’amore e d’accordo: è tornato il sereno dopo la tempesta di cui si è a lungo discusso. Non sarà stata un’attesa vana, stavolta. Perché qualcosa, nel suo sorriso e nel suo atteggiamento, ci dice che adesso è pronto per davvero. Sia fisicamente che mentalmente. E che quando, finalmente, esordirà al Challenger di Phoenix, sarà il Matteodi sempre. Coraggioso, determinato e, soprattutto, sicuro di sé e dei propri mezzi.(Instagram) – ilveggente.itLa data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 12 marzo, giorno in cui avrà inizio l’evento che si terrà in Arizona. Il romano potrà sgranchirsi un po’ le gambe e mettere in pratica, soprattutto, gli insegnamenti del suocoach, lo spagnolo Francisco Roig. E tutti, per ovvie ragioni, sono curiosi di ...