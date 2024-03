Astensione record in Iran, solo il 41% alle urne: TEHERAN, 02 MAR - Affluenza ai minimi storici in Iran dove, secondo i dati dell'agenzia Irna, solo il 41% è andato a votare. Si tratta del più alto dato di astensionismo registrato nella Repubblica ...messaggeroveneto.gelocal

Sulle elezioni in Iran lo spettro dell’Astensione e la grande partita per la successione (anche collegiale) a Khamenei: A due anni dalla nascita del movimento Donna Vita Libertà, tra la sfiducia della popolazione si vota per il rinnovo del Parlamento. Verranno scelti anche gli ...repubblica

Iran: Khamenei, votare per deludere i nemici: La Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, ha invitato la popolazione a recarsi alle urne delle consultazioni legislative di oggi per “rendere frustrati i nemici” con un’alta affluenza. “Sia i nostri a ...swissinfo.ch