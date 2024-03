WEC | qualifiche 1812km Qatar | Porsche mette tutti in riga | 4° posto per Ferrari

(Di venerdì 1 marzo 2024)Penske Motorsport ottiene la prima pole della propria storia in Hypercar nel FIA World Endurance Championship dopo una qualifica perfetta da parte di Matt Campbell. L’australiano svetta dopo due sessioni particolarmente avvincenti, il vincitore della Rolex 24 at Daytona 2024 ha tenuto testa alla Toyota #7 dell’olandese Nick De Vries. Callum Ilott (Hertz JOTA#12) e Antonio Fuoco (AF Corse #50) si sono collocati alle spalle della963 ufficiale e della prima delle due Toyota, il britannico e l’italiano hanno battuto nei dieci minuti della Q2 Kevin Estre (Penske Motorsport #6), Jean-Éric Vergne (Peugeot (TotalEnergies #93), Alex Lynn (Cadillac Racing #2), Antonio Giovinazzi (AF Corse #51), Jenson Button (Hertz JOTA ...

