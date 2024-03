Violenza ultras | ieri scontri tra tifosi dell’Athletic Bilbao e Atletico Madrid | sei agenti feriti Marca

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ennesimo caso disera, prima della partita di Coppa del Re tra Atlethic, ci sono stati violentitra idi entrambe le squadre che hanno portato a moltiscrive: Nel ritorno delle semifinali di Coppa del Re, si sono verificativiolenti tra idi entrambi i club. Un totale di 60 persone hanno aggredito diversidell’Atlético che si trovavano in un bar di, uno di loro è stato addirittura portato in ospedale con un grave trauma cranico.tra, seiInoltre, un ...

Pisa , 24 febbraio 2024 – manifestazione sotto la questura di Pisa dopo i fatti avvenuti ieri in città durante la manifestazione pro Palestina. Alcuni ... (lanazione)

Barelli (FI): Siamo fondamentali nel centrodestra: (Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2024 "Noi siamo non soltanto utili, ma siamo fondamentali agli equilibri all'interno del nostro centrodestra di governo. Noi riteniamo che se Forza Italia raggiunge e ...quotidiano

Violenza contro gli studenti, la manifestazione degli ultras a Pisa: già ieri sera si sono riuniti in cinquemila in piazza a Pisa per esprimere solidarietà ai giovani manifestanti coinvolti negli scontri e condannare la Violenza. Oggi, 24 febbraio, nel primo pomeriggio ...lanazione

La visita di Meloni, Zelensky e von der Leyen al Muro della memoria dei caduti per l'Ucraina: (Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2024 Giorgia Meloni, Ursula Von der Leyen, Trudeau e De Croo con il Presidente ucraino Zelensky rendono omaggio ai caduti ucraini e depongono mazzi di fiori al Muro ...quotidiano