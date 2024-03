Il petrolio è in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dell'1,89% a 79,75 dollari al barile. (quotidiano)

New York Community Bancorp affonda, a Wall Street -29%: (ANSA) - NEW York, 01 MAR - New York Community Bancorp crolla a Wall Street, dove perde il 29% all'avvio delle contrattazioni. A pesare sono le debolezze nei controlli interni identificate dalla banca ...notizie.tiscali

Il Parlamento europeo ha votato un nuovo regolamento sugli affitti brevi: Il fenomeno degli affitti brevi turistici non riguarda solo Bologna. Diverse città in giro per il mondo, come New York, Parigi e Amsterdam, si sono dotate di alcune norme per regolare il fenomeno che, ...bolognatoday

Stabile Wall Street, banche sotto osservazione su tonfo NYCB: Nella seduta odierna è sotto osservazione il settore delle banche regionali, dopo che New York Community Bancorp ha dichiarato di aver riscontrato "debolezze sostanziali" nei controlli interni ...teleborsa