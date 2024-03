Massacrata dal compagno Il corpo del killer recuperato nel fiume | Giù in acqua col furgone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) BOVOLENTA (Padova) Si è buttato nel Bacchiglione, particolarmente tempestoso in questi giorni, poco dopo avere ucciso la moglie. A cinquantaquattro ore dall’ennesimo femminicidio ildel presunto assassino è statoieri pomeriggio verso le 16,30 dai sommozzatori dei Vigili del fuoco. Era dentro ilgrigio con il quale Alberto Pittarello, 39 anni, si recava al lavoro per conto di una ditta di caldaie e sul quale era stato visto fuggire verso le 10,40 di martedì dalla casa dove ha ucciso Sara Buratin, 41 anni, da 15 sua moglie ma con la quale nelle ultime settimane le cose non andavano più bene. La donna infatti, impiegata in uno studio dentistico di Padova, si era presa un periodo di riflessione e – con la figlia avuta da Alberto subito dopo il matrimonio – era tornata a vivere nell’abitazione dove era nata, ...