Lorenzo Mieli e Mario Gianani firmano un accordo con Fremantle

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dopo l’abbandono dei loro ruoli di CEO,– rispettivamente CEO di The Apartment e CEO di Wildside – hanno annunciato una collaborazione di co-produzione con il gruppoper diversi progetti sia in uscita, sia in pre-produzione. La loro decisione di lasciare i rispettivi ruoli nelle case di produzione era arrivata a metà gennaio, con l’intento di creare una nuova società di produzione equamente divisa tra i due. Arriva, quindi, la notizia di uncon il gruppo di cui fanno ancora parte le società di cui erano Amministratori Delegati. Contestualmente, un nuovo comunicato (disponibile qui) si evince che le due società avranno una nuova guida amministrativa, nelle figure di Annamaria Morelli alla guida di The Apartment e Sonia Rovai per ...

