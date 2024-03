Lavoratori qualificati | merce rara | Le aziende si rivolgono alle scuole

(Di venerdì 1 marzo 2024) I, soprattutto quelli, sono sempre più difficili da trovare. Nel 2023 le imprese italiane non sono riuscite a reperire il 45,1% della manodopera necessaria (quasi 2,5 milioni di posti rimasti scoperti) con un aumento del 4,6% rispetto al 2022. Le cose vanno peggio per le piccole imprese che nel 2023 hanno avuto difficoltà ad assumere il 48,1% del personale, per gli artigiani la quota sale al 55,2%. L’allarme parte da Confartigianato sulla base di stime a livello nazionale. Per lela difficoltà a trovaresupera i problemi di burocrazia, accesso al credito e concorrenza sleale. Lo scorso anno, le piccole e medie imprese non sono riuscite ad assumere 828milacon competenze green, vale a dire il 51,9% del personale ...

