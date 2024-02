Paul King ammette | Non ho ancora visto la scena del film Il talento di Mr C in cui si nomina Paddington

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il registaha svelato il motivo per cui non hailIldi Mr. C e la, diventata virale, in cui Nicolas Cage guarda2. Il registaha svelato di non avereilIldi Mr. C in cui è presente unadiventata virale che mostra Nicolas Cage mentre si commuove guardando2. Ilmaker, intervistato da Slash, ha spiegato i motivi per cui non haquel momento diventato virale alcuni anni fa in occasione dell'uscita nelle sale del lungometraggio. ...