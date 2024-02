Mestre Fanno saltare l' interruttore del cancello poi la razzia di biciclette tra cui due trek bike da 2 500 euro e materiali edili | residenti attoniti

Corso del Popolo, posti di polizia anti-pusher. Andrea Chiappa, dell'albergo Ambasciatori: «Abbiamo paura»: Mestre - «Due giorni fa, alle nove di sera, una donna che non era neanche una nostra cliente è entrata nell'albergo urlando terrorizzata. Qualcuno forse la ...ilgazzettino

Passa la transumanza a Mestre, i piccoli non ce la Fanno. Capretti e agnellini trovati morti o annegati: E’ successo tra Ca’ Solaro, Favaro e Marcon. Monta la protesta dei residenti per il trattamento dei cuccioli: segnalazioni alle associazioni animaliste ...nuovavenezia.gelocal

Studente dell’Università di Padova muore in albergo a Mestre: fatale un’overdose: Il giovane di origine bengalese aveva 24 anni e studiava al Bo. Soccorso in tempo un trentenne padovano: è ricoverato in gravi condizioni in ospedale ...nuovavenezia.gelocal