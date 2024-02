Meghan Markle | sapevi che questo non è il suo ‘vero’ nome? L’identità sconosciuta

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La duchessa di Sussex è universalmente nota come, manon è il suo verodi battesimo. E in realtà ha un soprancompletamente diverso… Chiunque di noi sa chi è: dopo il suo matrimonio con il principe Harry, l’ex attrice americana è salita alla ribalta internazionale e la sua fama è diventata stellare, nel bene e nel male. Ma la gente non sa chenon è il suo vero(e che anche il principe Harry ne ha uno alternativo). Quasi nessuno sa qual è il verodi. (Ansafoto – Cityrumors.it)Formalmente conosciuta come “Duchessa di Sussex” dopo aver ricevuto il titolo reale nel giorno del suo matrimonio, nell’ormai lontano ...