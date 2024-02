LIVE Sci alpino | Prova discesa Kvitfjell 2024 in DIRETTA | Brignone e Bassino tornano in pista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella primadellalibera di, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci2023-. Dopo il weekend completamente annullato per le avverse condizioni meteo in Val di Fassa, la Coppa del Mondo di scial femminile si sposta in Norvegia: fine settimana dedicato alle discipline veloci in quel di. Sabato 2 marzo unalibera, domenica 3 marzo un SuperG: ultime gare veloci prima delle finali di Salbaach, dunque appuntamento importante anche in chiave coppetta di specialità. L’Italia punta ovviamente su Federicache è ancora in ...