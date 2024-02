Le pagelle Lamesta frizzante | Morra non prende la mira

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Colombi 6. E’ subito reattivo, poi poco ci può mettere del suo su entrambi i gol dei siciliani. Che, per il resto, il suo specchio lo inquano pochissimo. Lepri 6. Perde di vista per un secondo Cicerelli e se lo perde irrimediabilmente. Unica pecca per gran parte della partita, fino a un briciolo di sofferenza in più quando, nel finale, si mette al fianco di Gorelli. Gorelli 6. Una lotta che dura novantasei minuti dalla quale non esce sempre vincitore. Poi quel gol nel finale, all’ultimo respiro, di testa dal centro dell’area. Che sarebbe valso i supplementari, ma l’arbitro dice no. Gigli 6. Si fa beffare da Sturaro che comunque è bravo a guadagnare il fondo e proteggere il pallone fino a consegnarlo a Cicirelli per il primo squillo del Catania. Quando la pressione si fa sentire stringe i denti con coraggio. Semeraro 5,5. Serata complicata per lui. Dalla sua parte, soprattutto nel ...