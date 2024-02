In Moldavia i filorussi scatenano una crisi alle porte dell’Ucraina

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La Transnistria, regione separatista e filorussa, ha chiesto la protezione di Mosca contro Chi?in?u. Vladimir Putin ha intenzione di annetterla come ha fatto con la Crimea? Come reagirà l’occidente? Leggi

Moldavia, la regione separatista della Transnistria chiede "protezione" a Mosca: Il territorio che ospita "più di 220.000 cittadini russi", afferma di dover affrontare "minacce senza precedenti di natura economica, socio-umanitaria e politico-militare" da parte di Tiraspol ...agi

Grecia, scoppiati scontri durante le proteste per l’anniversario dell’incidente ferroviario che ha ucciso 57 persone: In Grecia, migliaia di lavoratori e studenti sono scesi in strada per le proteste nel giorno dell’anniversario dell’incidente ferroviario che ha ucciso 57 persone per chiedere giustizia ed l’aumento ...tag24

Transnistria: “Mosca ci aiuti”. E il Cremlino soffia sul fuoco: “Proteggervi è una priorità”: sfidata da partiti filorussi. La preoccupazione vera riguarda dunque la mostruosa macchina da guerra della propaganda e disinformazione russa che Mosca ha già scatenato contro la Moldavia, soprattutto ...repubblica