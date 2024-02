I precedenti Il Siena di Morgia fu fermato al Manni sul risultato di 1-1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Prima del 3-0 dell’andata (doppio Candido e Galligani) le sfide tra Robur e Colligiana mancavano dal campionato di D 2014/15. In quella stagione la formazione disalì in C mentre i biancorossi si salvarono al play-out contro il San Donato Tavarnelle. Nella sfida di andata (14 settembre 2014), giocata al Franchi, i padroni di casa ebbero la meglio grazie alle reti di Collacchioni nel primo tempo e al raddoppio di Russo nel finale con la Colligiana tutta protesa in avanti alla ricerca del pari. La sfida di ritorno, giocata alil 18 febbraio del 2015, finì invece in parità, 1-1. Vantaggio bianconero con Zane, pareggio biancorosso di Palavisini. Per ritrovare un altro precedente tra le due bisogna andare indietro fino alla Quarta Serie (l’equivalente dell’attuale D) stagione 52/53: Colligiana –del 16 novembre 1952 finì ...