Highlights e gol Nottingham-Manchester United 0-1 | FA Cup 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Glie le azioni salienti di0-1, match degli ottavi di finale di FA Cup. All’89’ è Casemiro a realizzare la rete decisiva per il passaggio del turno dei Red Devils. Un gol importante per il morale per lo, reduce dalla sconfitta in Premier League contro il Fulham. Ecco le azioni salienti della partita. SportFace.