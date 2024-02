Gonfiore e gas | questi alimenti sono da evitare | ti fanno fare anche brutta figura

Chiedi A Un Professionista Della Nutrizione: Mangiare Zucchine Crude Può Causare Dolore: Opinione degli esperti di Ravali Makam Msc Nutrition · 4 years of experience · India Le zucchine sono solitamente usate come insalata e consumate crude, ma possono causare Gonfiore a causa del suo con ...msn

Pancia gonfia Potrebbero essere le caramelle e gomme sugar-free: Una recente ricerca individua nei prodotti sugar-free e più propriamente nel sorbitolo la causa del Gonfiore determinato da un'intolleranza ...metropolitano

Vigna Mungo: Un Super Alimento Scopri Cosa Dicono I Professionisti Della Nutrizione, Ottieni Informazioni Sulle Dosi E Sui Vantaggi Per La Salute: Possibili effetti collaterali - Iyanuoluwa Oyetunji Master of Science in Medicine, specialization in Human Nutrition · 2 years of experience · South Africa Mangiare troppo di Vigna mungo può causare g ...msn