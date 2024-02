Frode di 3 milioni di euro nel mondo dei call center | sequestrati immobili e gioielli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Macerata, 29 febbraio 2024 - Avevano avuto accesso a oltre un milione e trecentomiladi crediti d'imposta, a fronte di una spesa di circa treper ricerca, sviluppo e formazione della forza lavoro. La Guardia di Finanza ha invece scoperto che tali attività non erano mai state effettuate, così due società di capitali, che operano entrambe nel settore dei, sono finite nei guai. Le due società erano finite sotto la lente delle Fiamme Gialle, nell’ambito del costante monitoraggio delle imprese della provincia di Macerata, perché connotate da rilevanti indici di pericolosità fiscale emersi a seguito dell'attività d’intelligence portata avanti attraverso l'incrocio dei dati in possesso dei finanzieri. Tutto ciò ha portato alla scoperta dello stratagemma messo in atto dalle due società, che avevano ...