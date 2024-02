F1 | Hamilton accende il Mondiale | miglior tempo in FP2 a Sakhir Staccati Verstappen e la Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2024 va in archivio per la Formula Uno con una sorprendente doppietta Mercedes, che si candida ad un ruolo da protagonista per il prosieguo del round inaugurale. La FP2 ci ha fornito un quadro sicuramente più indicativo rispetto ai test e alla FP1, in condizioni simili (temperature fresche, in notturna) a quelle che i piloti troveranno nelle qualifiche e in gara. Lewisha stampato ildel giovedì ain 1’30?374, dimostrando sin dal primo giro un ottimo feeling sul giro secco con la W15 e precedendo il compagno di squadra britannico George Russell di 206 millesimi nella simulazione di qualifica con gomme soft. Time-attack positivo per Aston Martin con il terzo posto di Fernando Alonso a 286 millesimi dalla vetta, mentre Lance ...