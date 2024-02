Da nord a sud | dieci nuovi indirizzi che incontrano i gusti più diversi Dal sushi restaurant al posto del museo alla storica gastronomia di quartiere che riapre con un tocco newyorkese

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Da Milano a Catania,da segnare per una pausa veloce, metropolitana, premiata dal gusto, oppure prepotentemente slow. Dchecon un twist contemporaneo al(e non solo) che esporta la sua formula dai Parioli a Brera. E poi, la boulangerie dove bere un calice francese, il ristorante salutista ma nient’affatto punitivo, il locale per padroni & cani, insieme (con menu differenti)… Infine la nuova “osteria” che parla il lessico famigliare del cibo. ...