Cucine da incubo | su Tv8 una grossa sorpresa mentre la Sardegna era al voto

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (da) Gli anticipatori del trend dei cuochi star che poi ha contagiato l'Italia e il mondo furono Gualtiero Marchesi e Gianfranco Vissani. Poi tanti altri ne seguirono, Carlo Cracco, Bruno Barbieri, Massimo Bottura, Giorgio Locatelli, fino ad arrivare a uno dei più popolari, Antonino Cannavacciuolo. Un personaggio eclettico affermatosi curiosamente su tv più elitarie come Sky o digitali come Tv8 , scegliendo di fidare invece le sue presenze mainstream. Il cuoco partenopeo, oggi icona internazionale, esplose a livello planetario con l'Expo 2015l'esordio in tv avvenne nel 2013 con la prima stagione dida, ora alla nona edizione. Nel palinsesto di lunedì, inflazionato da ...

