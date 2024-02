Casalgrande | ventenne denunciato per la violenza al bar

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 febbraio 2024)(Reggio Emilia), 29 febbraio 2024 – Al culmine di una lite in un locale pubblico, a, un uomo ha gettato una sedia contro una parete, per poi scagliarsi contro il barista, intervenuto al di fuori del bancone per cercare di calmare il cliente. Ne è scaturita una colluttazione a cui ha preso parte anche il figlio del gestore, per bloccare l’individuo in preda all’ira, anche con l’aiuto di un altro cliente. L’aggressore si è poi allontanato, mentre barista e figlio venivano medicati poco dopo in ospedale per contusioni guaribili entro una ventina di giorni. La vicenda, accada a gennaio, è stata poi segnalata ai carabinieri della locale caserma. E al termine degli accertamenti unè stato oraper lesioni personali. Gli accertamenti, anche grazie alla raccolta di varie testimonianze, ...