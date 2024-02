Willy Wonka | l’evento truffa | con foto in AI | che ha spaventato i bambini di Glasgow

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Era stato venduto come un’esperienza immersiva nel magico mondo di, invecefarsa di, non legato al film con Timothée Chalamet, voluto dalla House of Illuminati si è rivelato più brutto e pesante del previsto per i piccoli visitatori. In tanti hanno lasciato lo show in lacrime, spaventati da quanto visto, tanto da spingere i genitori a chiamare la polizia. Alcuni hanno parlato addirittura di esperienza lisergica, paragonando la scenografia a un laboratorio di metanfetamine. Unain piena regola insomma che ha spacciato un tristissimo allestimento per qualcosa di mirabolante, degno delle avventure del personaggio creato da Roald Dahl.si intitolava’s Chocolate Experience e si poteva accedere pagando un biglietto di 35 ...