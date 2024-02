Pechino, 30 gen – (Xinhua) – Un “taxi volante” elettrico di 2 tonnellate, fabbricato da una start-up cinese, ha completa to un volo di prova ad alta quota nel ... (romadailynews)

Un taxi volante a guida autonoma ha viaggiato fra le città cinesi di Shenzhen e Zhuhai. Senza equipaggio di bordo: Per la prima volta, infatti, un eVTOL ha completato un volo in guida autonoma su una rotta che collega due grandi città. È successo in Cina, dove l’eVTOL Prosperity ha completato con successo un volo ...dmove

Il primo prototipo di macchina volante al mondo presentata al World Mobile congress: L'auto volante Alef è stata presentata a Barcellona come prototipo ... Questa è solo una delle numerose aziende che stanno sviluppando prototipi di taxi aerei e di auto aeree in tutto il mondo.it.euronews

La prima macchina volante al mondo presentata al World Mobile congress: Sembra uscita da un film di fantascienza ma è diventata realtà. L'auto volante Alef è stata presentata a Barcellona come prototipo di veicolo del futuro. È stata sviluppata dall'omonima azienda ...it.investing