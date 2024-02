Serie A | Kvaratskhelia ‘contro’ il rumore dell’ambiente | un problema per una futura stella

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) 2024-02-28 13:22:47 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: TDopo un 2022-23 in cui il calcio italiano ha rivoluzionato, Khvichavive un anno 2023-24 che lo ha portato fuori dai riflettori dei media. Dal successo totale alla discrezione. Il georgiano è lontano dalla sua versione migliore e neanche il contesto di un Napoli senza speranza aiuta. Nel frattempo, il suo agente, Mamuka Jugeli, sta surriscaldando una situazione che potrebbe esplodere quest’estate. “Ci sono offerte dalle migliori squadre del mondo per il Kvicha. A maggio tutto sarà chiaro”, ha dichiarato qualche giorno fa il rappresentante del ‘Kvara’.in ‘Championat’, un media russo. L’ennesima presenza da quando l’esterno è arrivato al Sud Italia nell’estate del 2023. Sì, il ‘Calcio’ è il ‘Calcio’. ...