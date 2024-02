Percorsi abilitanti 30 e 60 CFU | le ultime notizie IL PUNTO con Cozzetto Anief LIVE Mercoledì 28 febbraio alle 16 | 00

A partire dall’11 marzo si svolgeranno in tutta Italia le prove del Concorso scuola 2024 (infanzia, primaria e secondaria). Cresce l’attesa per migliaia di ... (orizzontescuola)

Stanno per partire i corsi abilitanti per docenti. Le Università attendono solo il via libera dal Ministero dell'Università per avviare i corsi che ... (orizzontescuola)

Tumori/ Umanizzazione delle cure, in Italia poca formazione. Cipomo: Non solo farmaci per i pazienti: ecco la nostra scuola: Sono competenze che restano spesso al di fuori dei normali Percorsi formativi universitari e post-universitari. In un’ottica di formazione continua la Scuola potrà rappresentare uno spazio di crescita ...sanita24.ilsole24ore

Aggiornamento GPS 2024, punteggio ulteriore per chi frequenta il percorso abilitante da 30 CFU [VIDEO]: In vista dell'aggiornamento delle GPS docenti 2024 gli insegnanti si chiedono se l'aver frequentato un percorso abilitante da 30 CFU possa generare punteggio ulteriore per la graduatoria.orizzontescuola

Diventa un esperto di sistemi a microcontrollori con il percorso IFTS: Per chi è alla ricerca di una formazione post diploma che prepari per il mondo del lavoro, il percorso IFTS - Tecniche di Disegno e Progettazione Industriale – Sistemi a Microcontrollori è la proposta ...ialweb