Neonata morta | non è malasanità | basta speculazioni su nostra figlia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Mirandola (Modena), 29 febbraio 2024 – “Non c’era stato alcun segno di criticità. Il termine sarebbe stato il 27 febbraio ma la bimba era agitata negli ultimi giorni. Forse era scalpitante, voleva venire al mondo ma purtroppo non è stato così. Non vogliamo però una campagna elettorale su un fatto così drammatico: non è un caso di. Siamo contenti della scelta fatta, quella di andare al Ramazzini di Carpi. Quanto capitato poteva accadere anche a Modena". A parlare con la voce ‘rotta’ dal dolore è il papà della bimba mirandolese, Sara, natala scorsa domenica all’ospedale Ramazzini di Carpi. Il padre della piccola, con estremo coraggio ha deciso di parlare per smorzare sul nascere qualsiasi genere di polemica. "Non eravamo in allarme, non c’erano problemi di salute, mia moglie stava bene. Eravamo spaventati perché era la prima gravidanza ...

