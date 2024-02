Macron invoca l’invio di truppe in Ucraina e Von der Leyen vuole più armamenti | l’Europa verso la guerra? La diretta con Peter Gomez

Serata di gala all'Eliseo, Macron riceve l'emiro del Qatar: Macron ha anche invocato la protezione delle popolazioni di Gaza e ribadito il suo appoggio alla soluzione "dei due stati" nel conflitto israelo-palestinese. La serata si è conclusa con Mbappé che si ...ansa

Macron non sta trovando appoggio all’ipotesi di inviare soldati Nato in Ucraina contro l’esercito russo: Bruxelles - È la prima volta che il tema dell'invio di soldati Nato sul territorio ucraino diventa un terreno di ...eunews

Smog: Maione, 'invocare stato di emergenza per è un modo per discreditare la Lombardia': Milano, 27 feb. (Adnkronos) - "Sui giornali ho letto un accorato appello a dichiarare lo stato di emergenza per la qualità dell'aria in Lombardia; io credo che guardando ai dati, vent’anni fa probabil ...affaritaliani